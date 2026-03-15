DMG
Moisés San Nicolás s'enfronta al Test de Proust
El futbolista de la selecció d'Andorra respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
Disciplina, constància.
Un defecte?
Impaciència.
Què espera dels seus amics?
Lleialtat.
Quina és la seva ocupació preferida?
Jugar a futbol.
Ideal de felicitat?
Tenir temps lliure.
Quina és la seva major desgràcia?
La pèrdua.
A quin país voldria viure?
A Bali, Indonèsia.
Color preferit?
El negre.
Una flor?
La rosa.
Ocell preferit?
L’àguila.
Heroi/heroïna de ficció?
Batman.
Herois a la vida real?
El meu pare
Compositor preferit?
Leiva.
Nom preferit?
Moisés.
Hàbit aliè que no suporta?
La falta de respecte.
Figura històrica que odiï?
Adolf Hitler.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
La saviesa.
Com li agradaria morir?
Sense patir.
Quin és el seu estat d’ànim actual?
Content.
Un consell?
Aprèn sempre.