Aina Padilla s'enfronta al Test de Proust
La karateka respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
Autoexigent.
Un defecte?
Impacient.
Què espera dels seus amics?
Que em siguin lleials.
Ocupació preferida?
Quedar amb les amigues.
Ideal de felicitat?
Sortir satisfeta d’una competició.
Quina seria la seva major desgràcia?
Perdre un ésser estimat.
A quin país li agradaria viure?
Soc feliç a Andorra.
Quin és el seu color preferit?
El vermell.
Quina és la seva flor preferida?
La tulipa.
Quin és el seu ocell preferit?
Àliga.
Quin és el seu heroi/heroïna de ficció?
Ladybug.
Herois a la vida real?
La meva mare i el meu pare.
Quin és el seu compositor preferit?
Omar Courtz.
Nom preferit?
Aina.
Hàbit aliè que no suporta?
Quan la gent fa soroll mastegant.
Figura històrica que odiï?
Els dictadors.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
L’agilitat d’una pantera.
Com li agradaria morir?
Sense patir.
Estat d’ànim actual?
Motivada.
Un consell?
No competeixis per demostrar res als altres, competeix per superar-te a tu mateix.