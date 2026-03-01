DMG
Oriol Olm s'enfronta al Test de Proust
L'esquiador de muntanya respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
Molt treballador en tot.
Un defecte?
De vegades soc massa obsessiu.
Què espera dels seus amics?
Que siguin legals i sincers.
Ocupació preferida?
Viatjar arreu del món.
Ideal de felicitat?
Que la meva família sigui feliç.
La seva major desgràcia?
No haver-ho donat tot.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Color preferit?
El beix.
Una flor?
Edelweiss.
Ocell preferit?
Àguila daurada.
Heroi/heroïna de ficció?
No en tinc.
Herois a la vida real?
Els meus padrins.
Compositor preferit?
Ludovico Einaudi i PLK.
Nom preferit?
Annushka.
Hàbit aliè que no suporta?
La mentida.
Figura històrica que odiï?
Poquets.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
L’adaptació al clima.
Com li agradaria morir?
Si soc sincer, no penso en la mort.
Estat d’ànim actual?
Molt feliç.
Un consell?
Pensa en el present, aprèn del passat i treballa pel futur.