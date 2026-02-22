DMG
Maià Font s'enfronta al Test de Proust
L'esquiador alpí respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
Perseverança.
Un defecte?
Soc una persona autoexigent.
Què espera dels seus amics?
Sinceritat i confiança.
Ocupació preferida?
Fer esport i viatjar.
Ideal de felicitat?
Compartir moments amb les meves persones preferides.
La seva major desgràcia?
Perdre les persones que estimo.
A quin país voldria viure?
Andorra.
Color preferit?
El blau.
Quina és la teva flor preferida?
Rosa vermella.
Ocell preferit?
L’àliga.
Heroi/heroïna de ficció?
Spider-man.
Qui són els seus herois a la vida real?
Els meus pares.
Quin és el seu compositor preferit?
Bad Bunny.
Nom preferit?
Laia.
Hàbit aliè que no suporta?
Manca de puntualitat.
Una figura històrica que odiï?
No odio ningú.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
La velocitat del vent.
Com li agradaria morir?
Sense penediments.
Estat d’ànim actual?
Motivat.
Un consell?
No deixis que el judici dels altres et freni.