Àlex Peral s'enfronta al Test de Proust
El jugador de bàsquet del Senior B We Singular del Morabanc respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
Soc una persona tranquil·la i positiva.
Un defecte?
La mandra.
Què espera dels seus amics?
Que siguin honestos i lleials .
Ocupació preferida?
Jugar a bàsquet.
Ideal de felicitat?
Tenir temps, salut i gent estimada al voltant.
La seva major desgràcia?
Tenir problemes de salut o algú proper.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Color preferit?
El blau.
Una flor?
La tulipa.
Ocell preferit?
El falcó.
Heroi/heroïna de ficció?
Rocky Balboa.
Herois a la vida real?
La meva família.
Compositor preferit?
Ludovico Einaudi o Hans Zimmer.
Nom preferit?
Àlex.
Hàbit aliè que no suporta?
La manca de respecte.
Figura històrica que odiï?
Adolf Hitler.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Regenerar-me ràpidament.
Com li agradaria morir?
Valent i tranquil.
Estat d’ànim actual?
Motivat.
Un consell?
No et rendeixis mai.