Àlex Peral s'enfronta al Test de Proust

El jugador de bàsquet del Senior B We Singular del Morabanc respon a les preguntes de personalitat

Àlex Peral ficant una canasta durant un partit.

Àlex Peral ficant una canasta durant un partit.

Gabriel Vázquez

Principal tret del seu caràcter?

Soc una persona tranquil·la i positiva.

Un defecte?

La mandra.

Què espera dels seus amics?

Que siguin honestos i lleials .

Ocupació preferida?

Jugar a bàsquet.

Ideal de felicitat?

Tenir temps, salut i gent estimada al voltant.

La seva major desgràcia?

Tenir problemes de salut o algú proper.

A quin país voldria viure?

A Andorra.

Color preferit?

El blau.

Una flor?

La tulipa.

Ocell preferit?

El falcó.

Heroi/heroïna de ficció?

Rocky Balboa.

Herois a la vida real?

La meva família.

Compositor preferit?

Ludovico Einaudi o Hans Zimmer.

Nom preferit?

Àlex.

Hàbit aliè que no suporta?

La manca de respecte.

Figura històrica que odiï?

Adolf Hitler.

Do de la naturalesa que li agradaria posseir?

Regenerar-me ràpidament.

Com li agradaria morir?

Valent i tranquil.

Estat d’ànim actual?

Motivat.

Un consell?

No et rendeixis mai.

