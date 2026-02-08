DMG
Salvador Cornella s'enfrontra al Test de Proust
L'esquiador respon les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
Lluitador.
Quin és el seu principal defecte?
Pessimista.
Què espera dels seus amics?
Molts riures.
Ocupació preferida?
Les saunes.
Ideal de felicitat?
Fer el que m’agrada sense preocupacions.
Quina seria la seva major desgràcia?
Quedar-me tetraplègic o que un familiar es mori abans que jo.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Color preferit?
El verd.
Quina és la seva flor preferida?
La tulipa.
Ocell preferit?
Àguila.
Quin és el seu heroi/heroïna de ficció?
Spiderman.
Herois a la vida real?
Els meus pares.
Quin és el seu compositor preferit?
Mozart.
Nom preferit?
Gal·la.
Hàbit aliè que no suporta?
Els qui ni viuen ni deixen viure.
Figura històrica que odiï?
Kim Jong-un.
Quin do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Teletransportar-me.
Com li agradaria morir?
D’un atac de cor.
Estat d’ànim actual?
Ambiciós, però amb dubtes.
Un consell?
Mantén-te en moviment.