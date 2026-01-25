DMG

Silvio Moreira s'enfronta al Test de Proust

El karateka respon a les preguntes de personalitat

El kareteka Sílvio Moreira.

El kareteka Sílvio Moreira.

Gabriel Vázquez

Quin és el principal tret del seu caràcter?

La perseverança.

Un defecte?

Dono moltes voltes a les coses per buscar una millora.

Què espera dels seus amics?

Que siguin sincers amb mi.

Ocupació preferida?

Família, karate i planificar el meu futur.

Ideal de felicitat?

Estar amb la família en una caseta a la natura.

La seva major desgràcia?

La mort inesperada d’algú que estimo.

A quin país voldria viure?

A Andorra, però no em tanco.

Color preferit?

El blaugrana.

Una flor?

La grandalla.

Ocell preferit?

L’àguila.

Heroi/heroïna de ficció?

Maximus Decimus Meridio.

Herois a la vida real?

Sense cap mena de dubte, els meus pares.

Compositor preferit?

No en tinc.

Nom preferit?

Silvio.

Hàbit aliè que no suporta?

La mentida.

Figura històrica que odiï?

A ningú, es perd molt el temps.

Do de la naturalesa que li agradaria posseir?

Volar.

Com li agradaria morir?

Havent gaudit la vida fins a l’últim dia.

Estat d’ànim actual?

Una mica nerviós per les competicions.

Un consell?

Aprofita el temps i creu en tu.

