Silvio Moreira s'enfronta al Test de Proust
El karateka respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
La perseverança.
Un defecte?
Dono moltes voltes a les coses per buscar una millora.
Què espera dels seus amics?
Que siguin sincers amb mi.
Ocupació preferida?
Família, karate i planificar el meu futur.
Ideal de felicitat?
Estar amb la família en una caseta a la natura.
La seva major desgràcia?
La mort inesperada d’algú que estimo.
A quin país voldria viure?
A Andorra, però no em tanco.
Color preferit?
El blaugrana.
Una flor?
La grandalla.
Ocell preferit?
L’àguila.
Heroi/heroïna de ficció?
Maximus Decimus Meridio.
Herois a la vida real?
Sense cap mena de dubte, els meus pares.
Compositor preferit?
No en tinc.
Nom preferit?
Silvio.
Hàbit aliè que no suporta?
La mentida.
Figura històrica que odiï?
A ningú, es perd molt el temps.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Volar.
Com li agradaria morir?
Havent gaudit la vida fins a l’últim dia.
Estat d’ànim actual?
Una mica nerviós per les competicions.
Un consell?
Aprofita el temps i creu en tu.