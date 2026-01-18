DMG
Toni Gamero s'enfronta al Test de Proust
El jugador de dards trasplantat respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
Extravertit.
Un defecte?
La indecisió
Què espera dels seus amics?
Que m’acompanyin a la vida.
Ocupació preferida?
Viatjar, el senderisme, la fotografia.
Ideal de felicitat?
Fer fotografies dels meus viatges.
La seva major desgràcia?
Morir.
A quin país voldria viure?
El Canadà.
Color preferit?
El blau.
Una flor?
Orquídia.
Ocell preferit?
El colibrí.
Heroi/heroïna de ficció?
Sherlock Holmes.
Herois a la vida real?
Els hematòlegs de trasplantament de medul·la òssia.
Compositor preferit?
Manolo García.
Nom preferit?
Alma.
Hàbit aliè que no suporta?
El no desconnectar de la tecnologia.
Figura històrica que odiï?
Hitler no va ser bona gent.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
La mateixa natura és una mestra de la vida.
Com li agradaria morir?
Dormint.
Estat d’ànim actual?
El de continuar lluitant.
Un consell?
Que la humanitat sigui més empàtica.