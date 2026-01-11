DMG
Oriol Martínez s'enfronta al Test de Proust
El jugador de tennis de taula respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
Divertit i alegre.
Quin és el seu principal defecte?
Soc tossut.
Què espera dels seus amics?
Que m’ajudin quan els necessito.
Ocupació preferida?
Jugar a tennis de taula.
Quin és el seu ideal de felicitat?
Treballar en el que m’agrada.
La seva major desgràcia?
La mort d’un ésser estimat.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Color preferit?
El blau.
Quina és la seva flor preferida?
La grandalla.
Ocell preferit?
El corb.
Heroi/heroïna de ficció?
Iron Man.
Qui són els seus herois a la vida real?
Els pares.
Quin és el seu compositor preferit?
Shakira.
Nom preferit?
Lluna.
Hàbit aliè que no suporti?
Les persones que parlen sense saber.
Alguna figura històrica que odiï?
No odio ningú.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Volar.
Com li agradaria morir?
Amb molts anys i sense patir.
Quin és el seu estat d’ànim actual?
Content.
El seu consell?
Fes el que més t’agradi.