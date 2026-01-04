DMG
Eric de Pablos s'enfronta al Test de Proust
El futbolista de l'UE Santa Coloma respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
Reflexiu i empàtic.
Un defecte?
Tossut.
Què espera dels seus amics?
Que no em fallin.
Ocupació preferida?
Jugar a futbol.
Ideal de felicitat?
Salut per a la família.
Quina seria la seva major desgràcia?
Perdre un ésser estimat.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Color preferit?
El blau.
Una flor?
La grandalla.
Ocell preferit?
L’àguila.
Heroi/heroïna de ficció?
Spiderman.
Herois a la vida real?
Els pares.
Compositor preferit?
Feid.
Quin és el seu nom preferit?
Èric.
Hàbit aliè que no suporta?
La impaciència.
Figura històrica que odiï?
No odio ningú.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Volar.
Com li agradaria morir?
En pau i tranquil·litat.
Estat d’ànim actual?
Motivat i confiat.
Un consell?
No esperis res de ningú.