Aroa Carballo s'enfronta al Test de Proust
L'atleta respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
Soc ambiciosa i positiva.
Un defecte?
Intento veure sempre la part bona de les persones.
Què espera dels amics?
Que estiguin en els millors i pitjors moments.
Ocupació preferida?
L’esport i la música.
Ideal de felicitat?
Poder gaudir del temps lliure.
Quina seria la seva major desgràcia?
Acabar vivint una vida que no vull.
A quin país li agradaria viure?
Anglaterra, Andorra o Itàlia.
Quin és el seu color preferit?
El blau i el negre.
Quina és la flor que més li agrada?
Les petúnies.
Quin és el seu ocell preferit?
El colibrí.
Heroi/heroïna de ficció?
Batwoman.
Qui són els seus herois a la vida real?
Els meus pares.
Quin és el seu compositor preferit?
Lana del Rey i Rosalia.
Quin és el seu nom preferit?
Zion.
Quin hàbit aliè no suporta?
Els fumadors i la gent pessimista.
Figura històrica que odiï?
Stalin, Hitler.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Do de l’aigua.
Com li agradaria morir?
Feliç de la vida viscuda.
Quin és el seu estat d’ànim actual?
Feliç.
El seu consell?
Mai deixis d’estimar i fer el que t’agrada.