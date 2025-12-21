DMG
Haizea Martínez s'enfronta al test de Proust
La taekwondista respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
Saber escoltar i l’optimisme.
Un defecte?
Em distrec amb facilitat.
Què espera dels seus amics?
Suport i confiança.
Ocupació preferida?
Taekwondo i viatjar.
Ideal de felicitat?
Assolir els meus somnis.
La seva major desgràcia?
Allunyar-me dels meus.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Color preferit?
El turquesa.
Una flor?
L’hortènsia.
Ocell preferit?
El cigne.
Heroi/heroïna de ficció?
Black Panther.
Herois a la vida real?
Els meus pares.
Compositor preferit?
Adele.
Nom preferit?
Yara.
Hàbit aliè que no suporta?
La mentida.
Figura històrica que odiï?
Qualsevol persona que no respecti els drets humans.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Teletransportar-me i parar el temps.
Com li agradaria morir?
Havent viscut una vida feliç.
Estat d’ànim actual?
Expectant i motivada.
Un consell?
Tot arriba amb esforç i constància.