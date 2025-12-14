DMG
Alba Vinyals s'enfronta al test de Proust
L'atleta respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
L’empatia.
Quin és el seu principal defecte?
La impaciència.
Què espera dels seus amics?
Que em respectin i m’estimin.
Ocupació preferida?
Entrenar.
Ideal de felicitat?
Estar envoltada de la gent que t’estima.
La seva major desgràcia?
No poder tornar a fer el que m’agrada.
A quin país voldria viure?
A Andorra, el país que m’ha vist créixer.
Color preferit?
El rosa.
Una flor?
La tulipa.
Ocell preferit?
L’àguila.
Heroi/heroïna de ficció?
Superwoman.
Herois a la vida real?
Els meus pares i la meva germana.
Quin és el seu compositor preferit?
Bad Gyal.
Nom preferit?
Alba.
Hàbit aliè que no suporta?
La hipocresia.
Figura històrica que odiï?
Adolf Hitler.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Teletransportar-me.
Com li agradaria morir?
M’agradaria no morir-me.
Estat d’ànim actual?
Feliç.
Un consell?
Lluitar pel que vols i ser constant.