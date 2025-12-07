DMG
Tània Lorente s'enfronta al test de Proust
La jugadora del sènior BC MoraBanc Andorra respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
Sempre lluito pels meus somnis.
Un defecte?
La inseguretat.
Què espera dels seus amics?
Que hi siguin tant en els bons moments, com en els dolents.
Ocupació preferida?
Encara en procés de definició.
Ideal de felicitat?
Tenir salut, estabilitat i compartir moments amb amics i família.
La seva major desgràcia?
Perdre els éssers estimats.
A quin país voldria viure?
Andorra.
Color preferit?
El verd.
Ocell preferit?
L’oreneta.
Heroi/heroïna de ficció?
La princesa Leia.
Herois a la vida real?
Els meus avis.
Compositor preferit?
Hans Zimmer.
Nom preferit?
Mel.
Hàbit aliè que no suporta?
La manca d’educació.
Figura històrica que odiï?
Qualsevol figura que utilitzi el poder per destruir.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
El do de curar.
Com li agradaria morir?
Envoltada de les persones que estimo.
Estat d’ànim actual?
Calmada i il·lusionada.
Un consell?
No deixis que la por et limiti.