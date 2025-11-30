DMG
Brenda Luque s'enfronta al test de Proust
La patinadora artística respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
Afectuosa i entusiasta.
Un defecte?
La impaciència.
Què espera dels seus amics?
Que siguin lleials i acollidors.
Ocupació preferida?
Viatjar i fer esport.
Ideal de felicitat?
Que la meva família tingui salut i viatjar pel món.
La seva major desgràcia?
La mort d’un ésser estimat.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Color preferit?
El groc.
Una flor favorita?
Rosa xinesa.
Ocell preferit?
El paó i el colibrí.
Quin és el su heroi/heroïna de ficció preferit?
Katniss Everdeen.
Herois a la vida real?
La mare.
Compositor preferit?
Coldplay.
Nom preferit?
Leo.
Hàbit aliè que no suporta?
La indiferència davant les injustícies.
Figura històrica que odiï?
Em resulta impossible sentir respecte per figures com Hitler.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Poder respirar sota l’aigua i volar.
Com li agradaria morir?
Havent assolit molts dels meus somnis.
Estat d’ànim actual?
Contenta.
Un consell?
Gaudir i valorar el que tenim.