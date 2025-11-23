DMG
Francisco Filho s'enfronta al test de Proust
El jugador de voleibol respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
L’animositat.
Quin és el seu principal defecte?
Soc una mica rondinaire.
Què espera dels seus amics?
Que siguin justos.
Quina és la seva ocupació preferida?
Ser entrenador de vòlei.
Ideal de felicitat?
Passar temps amb els amics.
La seva major desgràcia?
No poder tornar a fer esport.
A quin país voldria viure?
A Andorra i Portugal.
Color preferit?
Vermell.
Quina és la seva flor preferida?
No en tinc.
Ocell preferit?
No en tinc.
Heroi/heroïna de ficció?
Batman.
Herois a la vida real?
Els meus entrenadors.
Compositor preferit?
No en tinc.
Nom preferit?
Fausto.
Hàbit aliè que no suporta?
No m’agrada la gent falsa.
Figura històrica que odiï?
No en tinc.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Control de l’aigua.
Com li agradaria morir?
De vell.
Estat d’ànim actual?
Força feliç.
Un consell?
Gaudir sempre, però amb respecte.