Gina del Rio s'enfronta al Test de Proust
L'esquiadora de fons s'enfronta a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
La persistència.
Quin és el seu principal defecte?
La impaciència.
Què espera dels seus amics?
Que siguin honestos i lleials.
Ocupació preferida?
Fer esport i beure cafè.
El seu ideal de felicitat?
Estar tranquil·la i ben envoltada.
Quina seria la seva major desgràcia?
Perdre algú estimat.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Quin és el seu color preferit?
Blanc o rosa.
Quina és la seva flor preferida?
La calèndula.
I té algun ocell preferit?
El colibrí.
Un heroi/heroïna de ficció?
Ironman.
Els seus herois a la vida real?
Els meus pares.
Compositor preferit?
Walls.
Nom preferit?
Rita.
Quin hàbit aliè no suporta?
El desordre i la pudor.
Figura històrica que odia?
Odiar, no odio ningú, però diria algun dictador.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Poder volar.
Com li agradaria morir?
Sense patir, tranquil·la.
Estat d’ànim actual?
Impacient.
El seu consell?
Cuida la gent que estimes, sigues honest i ajuda quan puguis.