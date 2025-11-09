DMG
Joan Carranca s'enfronta al Test de Proust
El pilot de Rally respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
Perseverança.
Un defecte?
Soc una mica rondinaire.
Què espera dels seus amics?
Pocs consells i molts dinars.
Ocupació preferida?
Caminar per la muntanya.
Ideal de felicitat?
Poder gaudir del temps lliure.
La seva major desgràcia?
No poder estar amb els meus.
A quin país voldria viure?
Encara me’n falten alguns per visitar.
Color preferit?
El blau.
Una flor?
Flor de neu.
Ocell preferit?
El blauet.
Heroi/heroïna de ficció?
Elastic-girl.
Herois a la vida real?
Aquells que lluiten per un món millor.
Compositor preferit?
Txaikovski.
Nom preferit?
Laia.
Hàbit aliè que no suporta?
L’estupidesa.
Figura històrica que odiï?
No tinc gaire simpatia pels dictadors.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Volar.
Com li agradaria morir?
De vell, amb moltes coses fetes abans.
Estat d’ànim actual?
Feliç.
Un consell?
Passar temps de qualitat amb família i amics.