Dot Martí s'enfronta al Test de Proust
El jugador de bàsquet del Sènior B del We Singular Morabanc, respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
Soc una persona ambiciosa.
Quin és el seu principal defecte?
Despistat.
Què espera dels seus amics?
Que siguin lleials.
Ocupació preferida?
Jugar a bàsquet.
Quin és el seu ideal de felicitat?
Estar envoltat de persones que m’estimo.
Quina seria la seva major desgràcia?
Perdre algú estimat.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Quin és el seu color favorit?
Blau.
Quina és la flor que més li agrada?
La grandalla.
Ocell preferit?
El falcó.
Un heroi/heroïna de ficció?
Capità Amèrica.
Qui són els seus herois a la vida real?
La meva mare.
Qui és el seu compositor preferit?
Ludovico Einaudi.
Quin és el seu nom preferit?
Toni.
Quin hàbit aliè no suporta?
La impuntualitat.
Una figura històrica que odia?
Jim Jones.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
Poder volar.
Com li agradaria morir?
Satisfet.
El seu estat d’ànim actual?
Pensatiu.
El seu consell?
Sigues una persona íntegra.