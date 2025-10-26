DMG
Christian Garcia s'enfronta al Test de Proust
El futbolista de la UE Santa Coloma i internacional per Andorra, respon a les preguntes de personalitat
Tret del seu caràcter?
Extravertit.
El seu principal defecte?
La impulsivitat.
Què espera dels amics?
En tinc ben pocs, per tant, espero conservar-los.
La seva ocupació preferida?
El futbol.
Ideal de felicitat?
Anar a dormir sense cap preocupació.
La seva major desgràcia?
Que li passés alguna cosa al meu fill.
A quin país voldria viure?
A Espanya o Portugal.
Color preferit?
El blanc.
Ocell preferit?
L’àguila.
Heroi/heroïna de ficció?
M’agrada Spiderman des de petit.
Herois a la vida real?
El meu fill i el meu pare.
Compositor preferit?
Canserbero i Claude Debussy, més clàssic.
Nom preferit?
Luca, el del meu fill.
Hàbit aliè que no suporti?
La traïció.
Figura històrica que odia?
No odio ningú, és una pèrdua molt gran d’energia.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Poder curar malalties.
Com li agradaria morir?
Sense cap dolor.
Estat d’ànim actual?
Feliç i agraït.
El seu consell?
Tractar la gent com t’agradaria que et tractessin a tu i demanar perdó si fa falta.