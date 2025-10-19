DMG
Guillermo López s'enfronta al Test de Proust
L'atleta de cursa d'obstacles respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
La perseverança.
Quin és el seu principal defecte?
La impaciència.
Què espera dels seus amics?
Lleialtat.
Quina és la seva ocupació preferida?
L’esport.
Ideal de felicitat?
Estar amb la família i els amics.
Quina seria la seva major desgràcia?
Perdre el meu fill.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Quin és el seu color favorit?
El vermell.
Quina és la flor que més li agrada
La rosa.
Quin ocell prefereix?
L’àguila.
Un heroi/heroïna de ficció.
Hèrcules.
Qui són els seus herois a la vida real?
La meva família.
Qui és el seu compositor preferit?
Gustavo Ceratti.
Quin és el seu nom preferit?
Guillem.
Quin hàbit aliè no suporta?
La hipocresia.
Una figura històrica que odia.
No odio, però rebutjo figures com Jorge Videla.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
La llibertat del vol.
Com li agradaria morir?
En pau.
El seu estat d’ànim actual?
Motivat.
El seu consell?
Mai et rendeixis.