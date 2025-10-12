DMG
Èric Galimany s'enfronta al Test de Proust
El jugador de golf respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
Actiu i amb energia.
Quin és el seu principal defecte?
Soc una mica egoista.
Què espera dels amics?
Lleialtat i empatia.
Quina és la seva ocupació preferida?
Jugar a golf.
Ideal de felicitat?
Viure amb persones que estimo.
Quina seria la seva major desgràcia?
Perdre algú estimat.
A quin país voldria viure?
Allà on em senti com a casa.
Color favorit?
El verd.
Flor que més li agrada?
L’orquídia o la rosa.
Ocell favorit?
L’àguila daurada.
Heroi/heroïna de ficció?
Tanjiro Kamado.
Herois a la vida real?
Els meus pares.
Compositor preferit?
Hans Zimmer.
Nom preferit?
Alèxia.
Hàbit aliè que no suporta?
Voler cridar l’atenció.
Figura històrica que odia?
Francisco Franco.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
La fotosíntesi de les plantes.
Com li agradaria morir?
Plàcidament.
Estat d’ànim actual?
Motivat i entusiasmat.
El seu consell?
Confia en tu mateix.