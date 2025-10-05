DMG
Adrià Bonell s'enfronta al Test de Proust
El jugador de rugbi respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
Soc una persona empàtica i optimista.
Quin és el seu principal defecte?
Soc impacient i puc ser tossut.
Què espera dels amics?
Amics incondicionals que sempre em donin forces per avançar.
Quina és la seva ocupació preferida?
El rugbi.
Quin és el seu ideal de felicitat?
Tenir salut i viure sense preocupacions.
Quina seria la seva major desgràcia?
Perdre la gent que m’envolta.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Color favorit?
Blau.
Flor que més li agrada?
Tulipa.
Ocell favorit?
L’àliga.
Heroi/heroïna de ficció?
No en tinc cap.
Herois a la vida real?
Els avis i els pares.
Nom preferit?
Marc.
Hàbit aliè que no suporta?
Negativitat.
Figura històrica que odia?
Hitler.
Do de la naturalesa que li agradaria posseir?
Poder teletransportar-me on vulgui
Com li agradaria morir?
Sense cap preocupació ni remordiment.
Quin és el seu estat d’ànim actual?
Feliç.
El seu consell?
Tirar sempre endavant, sense posar-se cap límit ni posar-se cap barrera.