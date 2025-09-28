DMG
Pau Palacín s'enfronta al Test de Proust
El jugador d'hoquei patins respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
La confiança.
Principal defecte?
Molt perfeccionista.
Què espera dels amics?
Lleialtat i sinceritat.
Ocupació preferida?
Hoquei patins.
Ideal de felicitat?
La bona companyia.
Major desgràcia?
Perdre persones importants.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Color favorit?
Vermell.
Flor que més li agrada?
Rosa.
Ocell preferit?
Becada.
Un heroi/heroïna de ficció?
Frozen.
Compositor preferit?
Estopa.
Nom preferit?
Cerni.
Hàbit aliè que no suporta?
La hipocresia.
Una figura història que odia.
Stalin.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
Teletransportació.
Com li agradaria morir?
Tranquil, sense càrrec de consciència.
El seu estat d’ànim actual?
Feliç i confiat.
El seu consell?
Actuar de bona fe perquè, malgrat que puguis equivocar-te, mai et puguis penedir de les teves accions.