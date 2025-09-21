DMG
Damien Gelabert s'enfronta al Test de Proust
El tenista respon a les preguntes de personalitat
Principal tret del seu caràcter?
La tranquil·litat i l’alegria que desprenc.
Quin és el seu principal defecte?
Puc ser tossut a vegades.
Què espera dels amics?
Lleialtat.
Ocupació preferida?
Fer esport en general, caminar per la muntanya o jugar a tenis.
Quin és el seu ideal de felicitat?
Salut per a mi i per a la meva família.
Quina seria la seva major desgràcia?
Perdre el meu gos.
A quin país voldria viure?
A Andorra, sense cap dubte.
Color preferit?
El verd.
Flor que més li agrada?
La rosa.
Ocell preferit?
L’àliga.
Heroi/heroïna de ficció.
No en tinc.
Herois a la vida real?
Els meus pares.
Compositor preferit?
No en tinc cap en especial.
Nom preferit?
Mia.
Hàbit aliè que no suporta?
El tabaquisme i l’alcoholisme.
Una figura històrica que odia.
No odio cap figura.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
La possibilitat de teletransportar-me.
Com li agradaria morir?
Sense patiment.
Estat d’ànim actual?
Molt feliç.
El seu consell?
Envoltar-se de gent positiva i que aportin.