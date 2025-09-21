DMG

Damien Gelabert s'enfronta al Test de Proust

El tenista respon a les preguntes de personalitat

Damien Gelabert.

Damien Gelabert.D.G.

Jordi Solé
Publicat per
Jordi Solé

Creat:

Actualitzat:

Principal tret del seu caràcter?

Etiquetes:

La tranquil·litat i l’alegria que desprenc.

Quin és el seu principal defecte?

Puc ser tossut a vegades.

Què espera dels amics?

Lleialtat.

Ocupació preferida?

Fer esport en general, caminar per la muntanya o jugar a tenis.

Quin és el seu ideal de felicitat?

Salut per a mi i per a la meva família.

Quina seria la seva major desgràcia?

Perdre el meu gos.

A quin país voldria viure?

A Andorra, sense cap dubte.

Color preferit?

El verd.

Flor que més li agrada?

La rosa.

Ocell preferit?

L’àliga.

Heroi/heroïna de ficció.

No en tinc.

Herois a la vida real?

Els meus pares.

Compositor preferit?

No en tinc cap en especial.

Nom preferit?

Mia.

Hàbit aliè que no suporta?

El tabaquisme i l’alcoholisme.

Una figura històrica que odia.

No odio cap figura.

Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

La possibilitat de teletransportar-me.

Com li agradaria morir?

Sense patiment.

Estat d’ànim actual?

Molt feliç.

El seu consell?

Envoltar-se de gent positiva i que aportin.

