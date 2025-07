Abril Gaspà s'enfronta al Test de Proust

Publicat per Pietat Martin Vivas Creat: Actualitzat:

Principal tret del seu caràcter?

Perseverant.

El seu principal defecte?

Patidora.

Què espera dels amics?

Que no em faltin.

Ocupació preferida?

Passar llargues estones a l’hípica.

Ideal de felicitat?

Aconseguir els teus somnis.

Quina seria la seva major desgràcia?

Perdre algú estimat.

A quin país voldria viure?

Al meu, Andorra.

Color preferit?

El blau i el rosa.

Flor que més li agrada?

La rosa.

Ocell preferit?

La merla.

Heroi/heroïna de ficció.

Lady Bug.

Herois a la vida real?

Els meus pares.

Compositor preferit?

No en tinc cap encara.

Nom preferit?

Neu.

Hàbit aliè que no suporta?

Que mengin amb la boca oberta.

Una figura històrica que odia.

Els dictadors.

Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Poder volar.

Com li agradaria morir?

No em plantejo com morir sinó com viure.

Estat d’ànim actual?

Il·lusionada.

El seu consell?

Viu sent honest i humil.