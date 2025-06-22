DMG
Diego Alberto Lozza s'enfronta al Test de Proust
El mestre d'aikido respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
Resiliència visionària.
El seu principal defecte?
Autoexigència.
Què espera dels amics?
Lleialtat autèntica.
Ocupació preferida?
Crear, connectar.
Quin és el seu ideal de felicitat?
Equilibri transcendental.
Quina seria la seva major desgràcia?
Desconnexió vital.
A quin país voldria viure?
Japó espiritual.
Color preferit?
Vermell foc.
Quina és la flor que més li agrada?
Sakura.
Quin ocell prefereix?
Falcó.
Heroi/heroïna de ficció.
Musashi.
Herois a la vida real?
Ōsensei / Jo futur.
Compositor preferit?
Hisaishi.
El seu nom preferit?
Enola.
Hàbit aliè que no suporta?
Incoherència.
Una figura històrica que odia.
Dictadors.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
Sanació espiritual.
Com li agradaria morir?
Serenitat transcendent.
Estat d’ànim actual?
Transformació determinada.
El seu consell?
Viu encès.