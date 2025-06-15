DMG

Ona Ferrando s'enfronta al Test de Proust

La ciclista d'Andona Racing respon a les preguntes de personalitat

Ona Ferrando

Publicat per
Pietat Martin Vivas

Creat:

Actualitzat:

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Curiosa.

El seu principal defecte?

Indecisa.

Què espera dels amics?

Complicitat.

Ocupació preferida?

Desconnectar i estar a l’aire lliure.

Quin és el seu ideal de felicitat?

Estar amb els amics/família gaudint d’un bon dia.

Quina seria la seva major desgràcia?

Perdre la passió per avançar i gaudir.

A quin país voldria viure?

Andorra, Euskadi o costa mediterrània.

El seu color favorit?

Verd i blau cel.

Quina és la flor que més li agrada?

Lavanda.

Quin ocell prefereix?

Trencalòs.

Heroi/heroïna de ficció.

Iron Man.

Herois a la vida real?

La meva família.

Compositor preferit?

Lin-Manuel Miranda, Chris Martin.

El seu nom preferit?

Kai.

Hàbit aliè que no suporta?

La intransigència i la poca comprensió.

Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Controlar els elements.

Com li agradaria morir?

Dormint.

Estat d’ànim actual?

Variant.

El seu consell?

Piano, piano, si va lontano.

