Ona Ferrando s'enfronta al Test de Proust
La ciclista d'Andona Racing respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
Curiosa.
El seu principal defecte?
Indecisa.
Què espera dels amics?
Complicitat.
Ocupació preferida?
Desconnectar i estar a l’aire lliure.
Quin és el seu ideal de felicitat?
Estar amb els amics/família gaudint d’un bon dia.
Quina seria la seva major desgràcia?
Perdre la passió per avançar i gaudir.
A quin país voldria viure?
Andorra, Euskadi o costa mediterrània.
El seu color favorit?
Verd i blau cel.
Quina és la flor que més li agrada?
Lavanda.
Quin ocell prefereix?
Trencalòs.
Heroi/heroïna de ficció.
Iron Man.
Herois a la vida real?
La meva família.
Compositor preferit?
Lin-Manuel Miranda, Chris Martin.
El seu nom preferit?
Kai.
Hàbit aliè que no suporta?
La intransigència i la poca comprensió.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
Controlar els elements.
Com li agradaria morir?
Dormint.
Estat d’ànim actual?
Variant.
El seu consell?
Piano, piano, si va lontano.