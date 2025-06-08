DMG
Miren Miquel s'enfronta al Test de Proust
La ciclista respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
Disciplinada i apassionada.
El seu principal defecte?
Exigent amb mi mateixa.
Què espera dels amics?
Confiança i que ens sumem mútuament.
Ocupació preferida?
Anar en bici i l’esport outdoor.
El seu ideal de felicitat?
Estar tranquil·la i satisfeta amb mi mateixa.
La seva major desgràcia?
Perdre algú que estimo.
A quin país voldria viure?
Ara mateix, Andorra m’encanta.
Color favorit?
El blau.
La flor que més li agrada?
Buguenvíl·lies i margarides.
Quin ocell prefereix?
L’àguila.
Heroi/heroïna de ficció.
Katniss Everdeen.
Herois a la vida real?
Els meus pares.
Compositor favorit?
Melendi.
El seu nom preferit?
M’agraden Paola, Lucie i Noa.
Hàbit aliè que no suporta?
El poc compromís.
Figura històrica que odia.
Les persones que han promogut la repressió.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
Volar.
Com li agradaria morir?
Dormint sense patir.
Estat d’ànim actual?
Motivada.
El seu consell?
Lluita per la teva passió i treballa cada dia perquè es compleixi.