DMG
Clàudia Royo s'enfronta al Test de Proust
La geneta respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
Lluitadora per aconseguir els meus objectius.
El seu principal defecte?
Tossudesa.
Què espera dels amics?
Lleialtat.
Ocupació preferida?
L’hípica i els esports en general.
El seu ideal de felicitat?
Els cavalls.
Quina seria la seva major desgràcia?
Perdre la meva euga.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
El seu color favorit?
El lila i el blau.
Flor que més li agrada?
La grandalla.
Heroi/heroïna de ficció.
Cap, però triaria el que vola més alt.
Herois a la vida real?
Heroi és qui lluita cada dia per fer el que estima, encara que sigui difícil.
Compositor preferit?
Cap, però m’agrada escoltar música mentre entreno.
El seu nom preferit?
Havaiana, el de la meva euga.
Hàbit aliè que no suporta?
Hipocresia.
Figura històrica que odia.
Ningú.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
Controlar el temps.
Com li agradaria morir?
No m’ho he plantejat mai.
Estat d’ànim actual?
Molt feliç i motivada per competir.
El seu consell?
Lluitar pels somnis.