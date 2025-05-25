DMG
Laia Taulats, s'enfronta al Test de Proust
L'escaladora respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
La fiabilitat.
El seu principal defecte?
Ser tossuda.
Què espera dels amics?
Respecte.
Ocupació preferida?
Escalar.
Quin és el seu ideal de felicitat?
Estar amb la família.
Quina seria la seva major desgràcia?
Posar-me malalta.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Quin és el seu color favorit?
El blau.
Quina és la flor que més li agrada?
Els lliris.
Quin ocell prefereix?
El colibrí.
Heroi/heroïna de ficció.
Lara Croft.
Herois a la vida real?
Janja Garnbret.
Compositor preferit?
Yann Tiersen.
El seu nom preferit?
Lily.
Hàbit aliè que no suporta?
Menjar amb la boca oberta.
Una figura històrica que odia.
Judes.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
Respirar sota l’aigua.
Com li agradaria morir?
Dormint.
Estat d’ànim actual?
Motivada.
El seu consell?
Mai et rendeixis.