DMG
Eric Mesquita s'enfronta al Test de Proust
El jugador de la selecció de futbol sala respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
El compromís.
El seu principal defecte?
La impulsivitat.
Què espera dels amics?
Lleialtat.
Ocupació preferida?
El futbol sala.
Quin és el seu ideal de felicitat?
La tranquil·litat.
Quina seria la seva major desgràcia?
Perdre els meus pares.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Quin és el seu color preferit?
El vermell.
Flor que més li agrada?
La rosa.
Ocell preferit?
El corb.
Heroi/heroïna de ficció.
Capità Amèrica.
Herois a la vida real?
Els meus pares.
Compositor preferit?
No en destacaria cap.
Nom preferit?
Aura.
Quin hàbit aliè que no suporta?
El desordre.
Una figura històrica que odia.
Hitler.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
Volar.
Com li agradaria morir?
De vell i sense patiment.
Estat d’ànim actual?
Orgullós i satisfet.
El seu consell?
La disciplina guanya el talent.