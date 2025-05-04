DMG
Pol Soriano s'enfronta al Test de Proust
El jugador de l'Handbol Serradells respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
La perseverança i l’humor.
El seu principal defecte?
L’autoexigència.
Què espera dels amics?
Que no em fallin.
Ocupació preferida?
Entrenar i jugar a handbol.
Quin és el seu ideal de felicitat?
Saber que les persones que estimo estan bé.
Quina seria la seva major desgràcia?
Perdre algú del meu entorn més proper.
A quin país voldria viure?
A Espanya o a Andorra.
Quina és la flor que més li agrada?
La tulipa.
Quin ocell prefereix?
El mussol.
Heroi/heroïna de ficció.
Spider-Man.
Herois a la vida real?
Els meus pares.
El seu nom preferit?
Pol.
Hàbit aliè que no suporta?
Que deixin els problemes de banda sense afrontar-los.
Una figura històrica que odia.
Hitler.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
Teletransportar-me.
Com li agradaria morir?
Amb la consciència tranquil·la.
Estat d’ànim actual?
Amb ganes d’aconseguir més.
El seu consell?
No deixis que ningú et digui que no ets capaç de complir els teus objectius.