Isona Cerro s'enfronta al Test de Proust
La judoka respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
El sacrifici.
El seu principal defecte?
La timidesa.
Què espera dels amics?
Lleialtat i suport.
Ocupació preferida?
L’esport i passar temps amb els amics/família.
El seu ideal de felicitat?
La tranquil·litat.
Quina seria la seva major desgràcia?
No tenir a prop els que m’estimen.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
El seu color favorit?
Blau elèctric.
La flor que més li agrada?
Nenúfar.
Quin ocell prefereix?
L’àguila daurada.
Heroi/heroïna de ficció.
Wonder Woman.
Herois a la vida real?
Els meus pares.
El seu compositor favorit?
Victoria C.Wka Bekuku.
El seu nom preferit?
Xènia, la meva germana.
Hàbit aliè que no suporta?
La hipocresia.
Figura històrica que odia?
Qualsevol dictador.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
Volar.
Com li agradaria morir?
En pau, sabent que he aprofitat i gaudit la vida.
Estat d’ànim actual?
Feliç.
El seu consell?
Quan desitges alguna cosa, fes el que faci falta per aconseguir-la.