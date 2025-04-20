DMG
Carla Ber s'enfronta al Test de Proust
La futbolista respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
Obstinada per aconseguir els objectius.
El seu principal defecte?
Poca paciència.
Què espera dels amics?
Lleialtat.
Ocupació preferida?
Jugar a futbol.
Quin és el seu ideal de felicitat?
Estar envoltada de la gent que estimo.
Quina seria la seva major desgràcia?
Perdre un ésser estimat.
A quin país voldria viure?
A Andorra.
Quin és el seu color favorit?
Turquesa i fúcsia.
Quina és la flor que més li agrada?
La grandalla.
Quin ocell prefereix?
El flamenc.
Herois a la vida real?
Els meus pares.
Compositor preferit?
Sia.
El seu nom preferit?
Floki.
Hàbit aliè que no suporta?
L’incivisme.
Una figura històrica que odia.
Els dictadors.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
Retrocedir en el temps.
Com li agradaria morir?
Havent tingut una vida plena.
Estat d’ànim actual?
Agraïda i feliç.
El seu consell?
Lluita pels objectius.