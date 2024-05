Isabel Montoro s'enfronta al Test de Proust

Quin és el principal tret del seu caràcter?

Soc una persona alegre i molt activa.

Quin és el seu principal defecte?

Soc molt impacient.

Què espera dels seus amics?

Que em donin suport en els moments bons i en els dolents.

Quin és el seu ideal de felicitat?

Complir tots els reptes que em proposo.

Quina seria la seva major desgràcia?

Perdre un familiar estimat.

A quin país voldria viure?

M’encantaria viure a Itàlia.

Quin és el seu color favorit?

M’encanta el color blau.

Quina és la flor que més li agrada?

La rosa i la margarida.

Quin ocell prefereix?

Siàlia. Les plomes són de diversos tons de blau.

Un heroi/heroïna de ficció

Capitana Marvel.

Quins són els seus herois a la vida real?

Els pares i el meu entrenador, Dani Múgica.

Quin és el seu compositor preferit?

L’artista Benson Boone.

Quin hàbit aliè no suporta?

Que parlin malament d’algú a la seva esquena.

Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?

Poder respirar sota l’aigua

Com li agradaria morir?

Havent complert tots els meus somnis

El seu consell?

No facis el que no t’agradaria que et fessin a tu.