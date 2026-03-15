L'error s'inclou al procés
quI NO FA RES MAI NO S’EQUIVOCA, però la vida no va de no fer res, sinó d'aprendre, de créixer i d'adaptar-se als canvis inevitables. Assumeix que l'error, és fins i tot necessari
Recordo el cas d’una pacient molt jove que no es presentava a cap examen si no estava perfectament convençuda que el faria perfecte i que no cometria absolutament cap error. Aquesta expectativa, a més d’irreal, li condicionava molt el rendiment, ja que amb prou feines es presentava al deu per cent dels exàmens de la seva carrera universitària.
La vida és risc, canvi i aprenentatge, i ningú no pot esperar fer-ho tot perfecte per adquirir noves habilitats. L’error forma part del procés d’aprenentatge. Ens equivoquem quan comencem a estimar, quan comencem a caminar i quan comencem a conduir, però és gràcies a aquests errors i a la lliçó que en podem extreure que acabem estimant, caminant i vivint. Accepta l’error. L’error, en essència, és una desviació entre el que esperaves i el que va passar, un resultat diferent del desitjat. De vegades passa per falta d’informació, per falta d’experiència o per simple mala sort. Un error és una cosa normal i forma part de la vida i del procés d’aprenentatge, però una autoestima ferida pot analitzar els errors en clau tremendista i amb culpa i vergonya.
El novembre del 2025 em van convidar a fer una xerrada en italià a Milà. En aquell moment no parlava italià per fer una conferència davant de mil persones, però vaig comprendre que era millor fer-la amb errors que esperar a fer-ho perfecte. La xerrada va ser genial. Vaig cometre alguns errors, però la valoració dels assistents va ser magnífica. No vaig interpretar els errors com una sentència; els vaig interpretar com una cosa lògica que podia passar i em vaig preparar perquè passés. És més, vaig avisar el públic que podia ser que no entenguessin alguna cosa i que, si passava, el motiu no era que fos un concepte difícil, sinó un error meu. Tot va ser molt natural. Jo no soc els errors que vaig cometre; soc el valor que vaig mostrar en exposar-me davant de tanta gent en un idioma que no domino.
Cada error és una informació, no un tret d’identitat. Cada error és una oportunitat per aprendre, no una condemna. No tinguis por de l’error: accepta que forma part de la vida i que pots conviure-hi sense dolor. Analitza què et dius quan t’equivoques, com et parles quan comets un error; analitza com aquesta ferida en la teva autoestima està magnificant una cosa que és normal i humana.
Amb l’error, el tema és molt senzill: com més complexa és una tasca o una decisió, més fàcil serà que cometis un error. Ajudo esportistes d’elit i fa poc un dels meus esportistes estava esquiant a Cortina, als Jocs Olímpics d’hivern. Quan vas tan al límit és molt més fàcil cometre un error i sortir de la pista i, de la mateixa manera, és molt fàcil no cometre cap error: n’hi ha prou de baixar el rendiment, baixar la intensitat i centrar-te a acabar la cursa a qualsevol preu i en qualsevol temps.
Cada error és una pista d’on és el teu límit, t’ensenya el que necessites entrenar o millorar, t’ajuda a ajustar estratègies i et proporciona experiència real. En definitiva, l’error és un factor que hem d’assumir com a normal i consubstancial a la vida.
Un error no invalida un procés ni és una prova de defectuositat; un error és una cosa que pot passar i que, sovint, és necessari que passi per poder créixer i guanyar noves habilitats. No intentis evitar l’error i comença a analitzar com et tractes quan comets un error. Aquí hi ha la clau: tractar-te amb amabilitat en els moments més complicats.