Que parlin malament
Tot fent un cafè, escoltava dues persones que parlaven molt malament d'una tercera i l'han criticat a tots els nivells. Doncs no passa res perquè parlin malament de tu.
A Andorra tothom es coneix, em van dir una vegada, just fa set anys, quan vaig arribar en aquest bonic país. Potser ara ja no es coneix tothom, però això ja seria matèria per a un altre article. Bé, el fet és que crec que els meus silencis han tingut més pes a la meva carrera professional que no pas les meves paraules. És ben cert que fins i tot una gran ciutat s’organitza en cercles socials més aviat petits i que, en general, volem mantenir la reputació que tenim, que no parlin malament de nosaltres i que ningú ens critiqui. De fet, fins i tot, organitzem la nostra vida, les nostres decisions i els nostres projectes tenint en compte el què diran.
Però t’he de dir una cosa, com a psicòleg que ha ajudat tanta gent, la gent parlarà malament de tu en moltes situacions i això no vol dir que hagis fet res dolent. Parlaran malament de tu aquelles persones a qui has marcat límits. Segur que coneixes algú a qui li has estat tolerant i tolerant i tolerant i que quan has dit el primer no o has posat el primer límit s’ha dedicat a anar parlant malament de tu.
Parlaran malament de tu aquells “amics” entre moltes cometes que estan amb tu per gaudir d’algun avantatge o recurs. “Amics” a qui quan els veus les intencions passen a odiar-te i a deixar-te malament a tort i dret. També parlaran malament de tu aquelles persones a les quals has decidit deixar de tolerar els abusos. De vegades aguantes segons quines coses per la teva parella, pels nens o per la feina però quan deixes d’aguantar-ho sembla que hagin oblidat tot el que has aguantat i es dedicaran a deixar-te com un drap brut en tants cercles socials com hi tinguin accés. Parlarà malament de tu qui t’envegi, a més a més, segurament tu no hauràs fet res de res i tot serà una pel·lícula –de terror– que només passa al seu cap. De fet no cal que hagis fet res perquè s’imagini que l’estàs provocant amb aquell cotxe nou que t’has comprat, amb com vesteixes o per on passeges. Potser hauria de deixar de mirar-te tant i de mirar-se tant, però què hi farem, de tot hi ha a la vinya del Senyor.
Parlarà malament de tu la gent que et té ràbia, gent amb baixa autoestima que es pensa que tens un èxit que no mereixes, gent que es pensa que pot fer el mateix que fas tu però que –oh, sorpresa– no ho fan. També parlarà malament de tu aquella gent que et vol controlar o dominar i no importa si és la teva mare, un amic o un company de feina. Parlarà també malament de tu qui et tingui por, i de por se’n pot tenir per molts motius. Tindrà por de tu un company de feina inepte, algú que no ha fet la feina que havia de fer o no ha donat el servei que havia de donar. Tu queixa’t d’un forn, d’una escola o d’un taller mecànic i veuràs el que triguen a deixar-te per terra. Parlarà malament de tu molta gent, però això no vol dir que tinguin raó. De fet, si mai et venen a parlar malament d’algú et convido que llegeixis aquest article i posis en aquella persona en la casuística que millor la descriu.
Hi ha moltes maneres de fer-te enemics, només cal demanar els teus drets, exigir respecte i, sovint, ni tan sols cal fer res.
Penseu que quan el riu sona sol ser perquè a algú li interessa que soni. Una cosa més, no siguis ingenu i no et creguis tot el que et diuen d’una persona. Dona’t l’oportunitat de comprovar-ho tu mateix sense deixar-te manipular i tingues cura, molta cura, de qui es dedica a anar parlant malament dels altres... Saps què? Doncs que, arribat el moment, també ho farà de tu. Protegeix-te.