DMG
Ser generós
COMPRES, REUNIONS, PRESSIÓ perquè tot sigui 'màgic', però hi ha una altra via per tenir un Nadal bonic: Donar generosament. I pot resultar sorprenent per al nostre benestar.
Ser generós amb el teu temps, atenció, suport o amb petits detalls no tan sols beneficia qui rep, també beneficia qui dona en l’àmbit emocional, social i fins i tot fisiològic. Fer una acció altruista activa circuits de recompensa al cervell, de manera que donar provoca una sensació de satisfacció similar, o fins i tot superior, a rebre. Seria quelcom similar a gaudir d’un premi. Aquest premi intern, aquesta sensació positiva, no depèn de tenir molt per donar, ja que sovint petits gestos com ara un cafè per a un amic, una compra per a algú que ho necessita o un moment d’escolta sincera són suficients per desencadenar aquest efecte positiu.
Prova-ho aquest Nadal, escriu una carta sincera a un amic, ajuda una persona gran del barri en alguna cosa pràctica o dona un petit obsequi a algú que saps que ho valora per trencar la soledat, nostàlgia o desconnexió amb la qual moltes persones viuen el Nadal. A més a més, ajudar, donar temps o oferir suport emocional pot fer que ens sentim més útils, més connectats i que formem part d’una comunitat, en definitiva, és molt bo per a la nostra salut mental.
Participar en actes altruistes sovint té un efecte calmant sobre l’estrès i les emocions negatives. Ajudar els altres pot desviar l’atenció dels propis problemes i oferir una sensació de propòsit i significat, especialment si per al teu entorn les festes poden posar en relleu mancances, nostàlgia o tensions.
A més, el fet de donar, especialment quan percebem que l’ajuda té un impacte real i positiu, pot ajudar a relativitzar les pròpies preocupacions, a posar les coses en perspectiva, i a reforçar la gratitud i l’empatia.
Si el Nadal et genera ansietat, per expectatives, presses o nostàlgia, per exemple, pots canalitzar aquesta angoixa tot fent una acció altruista: com ara col·laborar en una recollida d’aliments, oferir-te a passar temps amb persones que estan soles, o simplement donar atenció sincera a algú que la necessiti. Sovint, en aquest procés, una sensació de calma, coherència i benestar intern apareix, com a resultat directe de donar i connectar amb els altres.
L’altruisme reforça el benestar general, la salut mental i el sentit de connexió social. Quan fas coses des de la compassió, amb intenció d’ajudar o donant un suport sincer, estàs creant un impacte beneficiós a la teva salut mental. En definitiva, el meu millor consell és que aprofitis aquest Nadal per fer créixer i per créixer tu mateix. Aquest Nadal inclou la generositat i estaràs millorant la teva salut mental. Hi ha mil oportunitats per ser generós, especialment a Andorra.
Pots anar a qualsevol dels quintos de Nadal i, fins i tot, tornar amb un premi ben bonic, però també pots aportar aliments a entitats socials per poder ajudar les famílies en situació de vulnerabilitat, donar coses que no fas servir, si tens una empresa pots muntar un àpat per a aquells treballadors que estan lluny de casa i de les seves famílies o ajudar a integrar-los en els costums andorrans. Pots acompanyar persones grans o col·laborar amb qualsevol de les associacions, com ADA, AFMMA, Amida, ACEA o Assandca, entre moltes altres, tot fent algun esdeveniment per Nadal, tant per recollir fons com per donar visibilitat o acompanyar els seus usuaris a activitats diferents. També pots aprofitar la teva àrea d’influència per organitzar una esquiada adaptada, una remullada a Caldea o una sortida social.
Ah, i si ets jove planteja’t participar en algunes de les iniciatives que t’ofereix el Carnet Jove, tant en l’àmbit nacional com internacional. Així, a més a més d’ajudar, podràs conèixer món i madurar com a persona. Tant s’hi val, es tracta de fer quelcom que dibuixi un somriure a qui més el necessita. Ajuda perquè mentre estàs ajudant, t’estàs ajudant a tu mateix.