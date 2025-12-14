DMG
Un Nadal per a tu
El Nadal és, per a moltes persones, una de les èpoques més boniques de l'any, però també una de les més carregades i estressants pels compromisos, les despeses i les presses
Sempre he estat molt de gaudir en tot el que faig o, com a mínim, d’intentar gaudir tant com pugui cada dia. La feina em posa contínuament davant de gent que ha deixat passar una vida sense gaudir i que no podrà recuperar el temps perdut. I, és clar, per ser fidel a la meva intenció de gaudir, gaudeixo molt del Nadal, així que m’he proposat donar-te algunes claus perquè tu també puguis gaudir d’aquesta època de l’any tan bonica i especial.
Per començar, et convido a fer menys, però millor o, com a mínim, amb més sentit per a tu. Per a mi hi ha una diferència radical si es viu el Nadal amb consciència en lloc d’excés, amb presència en lloc de patiment i estrès perquè tot estigui bé i perfecte. Allò important, el realment important, és que puguis gaudir-lo com el vulguis gaudir, sigui sol o en companyia, sigui a casa o viatjant, sigui en família o amb la família triada que anomenem amics.
Sí, tingues el teu Nadal. Així, per començar i per aconseguir-ho, comença per crear un nou marc mental, un marc mental de calma i tranquil·litat. No podem sentir pau si estem desbordats. No podem gaudir si estem atrapats en obligacions. Què passaria si aquest Nadal decidissis disminuir una marxa? Decidir no sempre implica renunciar, sinó prioritzar. I prioritzar és un acte de maduresa. Pots començar fent-te algunes preguntes, com ara: què és essencial per a mi aquest Nadal? Què em sobrecarrega innecessàriament? Què puc simplificar, delegar o treure de l’equació?
Analitza com vols que sigui el teu Nadal. És més, dissenya’l. No cal que tinguis el menjar perfecte, ni que jugueu a ser la família perfecta i encara menys cal que sigui perfecte. El Nadal real no és un anunci de televisió; és humà, caòtic, tendre i imperfecte. Un Nadal bonic és un Nadal en què es rep i s’expressa, en què la mirada és bonica i afable, en què es fan petits gestos que ens apropen a les persones, en què transformem la nostra percepció per reconnectar amb allò que és essencial i senzill, en què gaudim d’una conversa, d’un riure espontani o d’un nen jugant amb els ulls il·luminats per la il·lusió.
Pensa en petits gestos, petites accions que acaben canviant-ho tot
Connecta amb la pau i la calma, pots entrenar la gestió que fas de l’estrès i crear micromoments de serenitat, com ara fer una passejada curta abans d’un dinar familiar, respirar profundament abans d’entrar en una reunió social, reservar 10 minuts al final del dia per escriure o escoltar música, observar el foc d’una espelma o llegir un paràgraf d’un llibre que t’alimenti o t’inspiri. Pensa en petits gestos, en petites accions que, com passa amb la neu, acaben canviant-ho tot. Aquest és el teu Nadal, un Nadal en què tu també tens lloc. No sols els altres. No sols les obligacions. No sols els regals. També tu, el teu espai, els teus ritmes, la teva salut mental.
Perquè, al final, el Nadal no va de fer més. Va de sentir millor i, quan poses consciència i cura en tu mateix, deixa de ser una cursa i es converteix en una estació: una estació de pau, d’afecte i de mirada amable cap a la vida.
Durant aquestes setmanes et donaré algunes claus perquè puguis tenir un Nadal d’acord amb les teves prioritats, un Nadal gaudit, no patit, que puguis recordar amb un somriure a la cara.