DMG
Qüestió de microdecisions
Acabo de fer una passejada amb una persona a qui li costa prendre decisions. Li he explicat que pot dedicar-se a prendre microdecisions i li ha encantat el concepte
D’entrada, és essencial entendre que, quan parlem de microdecisions, el secret no és la força, sinó la constància i la determinació. Pensa en petit. Tria’n tres. Només tres. Persevera de manera constant amb aquestes tres i, quan estiguin consolidades, podràs incorporar-ne tres més.
Analitza si el que estàs fent t’apropa realment al lloc on vols arribar. El poder de les decisions –i de les microdecisions– és precisament aquest: orientar els teus passos d’una manera constructiva.
Accepta que tots tenim destins diferents i que, decisió a decisió, anem forjant el nostre camí. Algunes decisions poden canviar radicalment el teu futur, mentre que d’altres només introduiran petits ajustos. Pots esperar aquella gran decisió que ho canviï tot, però el meu consell és que, mentre arriba, vagis prenent petites decisions.
Les prioritats són claus, perquè t’ajuden a enfocar-te i a filtrar el soroll que t’envolta –tot allò que et distreu i t’allunya del teu objectiu. Aquell ascensor, aquell menjar ràpid o aquell rellotge que no necessites són només soroll. Si tens clares les teves prioritats, podràs ignorar-lo i mantenir el teu focus.
Assumeix que no pots continuar aplicant velles decisions a problemes nous. Per això és tan important revisar periòdicament les teves prioritats, decisions i microdecisions. Les decisions també poden caducar o perdre eficàcia.
La vida exigeix decisions connectades amb l’entorn. Els hàbits són inflexibles, però les decisions, no. Les decisions ens permeten adaptar-nos als canvis. Utilitza la teva capacitat de pensar per prendre bones decisions.
Les prioritats t’ajuden a enfocar-te i a filtrar el soroll que t’envolta
Potser ha arribat el moment de revisar les teves grans creences per ajustar-les a la realitat. Sí, ja sé que tota la vida has esmorzat galetes amb llet, però potser ha arribat l’hora de fer un esmorzar més nutritiu.
Algunes decisions són motivadores per si mateixes, però quan no sabem quin serà el resultat o creiem que no serà bo, ens bloquegem i acabem ajornant la decisió.
També és possible que tinguem dificultats per interpretar correctament les conseqüències d’una decisió. Sempre és millor no decidir fins que no tinguem clares les implicacions. A vegades no és possible saber-ho, però sovint n’hi ha prou de dedicar una estona a buscar informació i analitzar-la.
Finalment, recorda que algunes decisions requereixen una gran dosi de motivació per ser mantingudes. Tingues-ho present abans de comprometre’t. Potser hi ha una alternativa que no sigui tan exigent.
Per exemple, pot ser difícil mantenir la rutina d’anar al gimnàs cada dia a les sis del matí –una microdecisió massa ambiciosa. En canvi, potser et resulta més fàcil sortir amb bicicleta a l’hora de dinar: és lúdic, t’ajuda a moure’t i et farà sentir millor. No et sembla una bona microdecisió per començar?