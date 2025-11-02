DMG
Aprendre del dolor
A ningú li agrada patir dolor, però ens oblidem que el dolor té una clara funció adaptativa. El dolor, sens dubte, és un dels missatgers més potents que existeixen
Podem aprendre després del dolor? Té alguna cosa a dir-nos l’adversitat? Doncs, sí i no. Certament, darrere de cada adversitat hi ha mil lliçons per aprendre, però hi ha un problema: quan patim no és el millor moment per extreure conclusions, prendre decisions o aprendre una lliçó.
Permet-me, però, que intenti ajudar-te a gestionar aquestes adversitats per les quals tots hem passat. El primer pas, sens dubte, és analitzar què ha passat, i aquí tenim molta feina per fer. Et diria que, si no tens pressa, ho deixis per a quan la intensitat emocional hagi baixat una mica.
La raó és molt potent, però no ho pot tot. Quan l’emoció és intensa, sol prendre el control dels nostres processos cognitius i no ens permet pensar tan bé com podríem.
Analitzem què ha passat des de l’amabilitat, sense culpa ni vergonya, sense donar gaire importància al que la gent pugui opinar, amb perspectiva i el màxim d’objectivitat possible. A vegades ens culpem per situacions que simplement responen a la mala sort, mentre que d’altres vegades culpem la mala sort de les conseqüències de les nostres decisions i accions.
És important afinar bé i, si cal, demanar ajuda. Aquesta anàlisi és el punt de partida de tot, i si el punt de partida no és ferm, no arribarem a bon port de cap manera.
Un cop feta l’anàlisi, hem d’extreure’n una lliçó que ens permeti aprendre del que hem viscut. No es tracta de castigar-nos ni de ser indulgents a cegues, perquè correm el risc de tornar a passar pel mateix o de condicionar la vida a una decisió nascuda del dolor i modelada per l’error.
Acceptem que el dolor és l’altra cara de l’amor, que la frustració és a l’altre costat de les nostres expectatives i que la traïció ronda l’amistat temptant-la amb els seus millors encants. Acceptem que existeixen els accidents, que la vida és imperfecta i que la por ens allunya de mil i una oportunitats per gaudir de tot allò bonic que ens ofereix la vida.
Com explico a Kintsukuroi, l’art de curar ferides emocionals, la vida mereix ser viscuda, no simplement sobreviscuda, sabent que som més forts que l’adversitat i que ens podem recompondre una i mil vegades.
Som més forts que l’adversitat i ens podem refer una i mil vegades
Aquesta setmana he tingut contacte directe amb tota mena de dolors i adversitats: pares tòxics que intenten trencar un matrimoni bonic, adolescents que han perdut la motivació per estudiar, un desengany amorós amb un perfil narcisista i una depressió severa, entre moltes altres consultes.
La vida és bonica, però a vegades fa pujada. M’agrada ajudar a aixecar-se els que han caigut, acompanyar els meus pacients quan el camí comença a pujar i gaudir amb ells dels seus èxits.
No esperis a tocar fons. No t’acostumis a estar malament. Cuida la teva salut mental i la teva salut física. Escolta el missatge que el dolor té per a tu, analitza les conclusions a les quals has arribat des del dolor, demana ajuda si cal, però no t’acostumis a patir. En el tema del dolor, sigui físic o emocional, has posar-hi remei al més aviat possible, ja que el temps no cura res, més aviat al contrari, ho complica tot.