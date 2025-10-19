DMG
El perill dels constipats
Tenim la tardor aquí i els temuts constipats. No sé si serà veritat que ens constipem amb els canvis de temperatura, però hem de tenir molta cura amb els constipats mentals
No cal que busquis a internet què és un constipat mental, ja que no ho trobaràs. En plena era de trastorns psicològics inventats i autodiagnosticats, assumeixo que això dels constipats mentals podria portar a confusió, però no té entitat diagnòstica de cap mena. I és que ja m’heu de disculpar, però pres d’una intenció pedagògica i il·lustrativa he decidit tirar d’allò conegut per poder explicar allò no tan conegut. Escric aquest article a l’aeroport tot esperant l’avió que em portarà a casa –o quasi– després de fer una xerrada sobre salut mental, i mentre espero he valorat que estaria bé compartir una analogia que he fet al principi de la xerrada.
Mireu, això de la salut mental és molt semblant a la salut així a seques o salut física, si ho preferiu. A mi m’agrada fer blocs de coneixement per poder entendre millor el que ens passa i si segons aquestes categories podríem dir que, tot parlant de salut física, tenim diferents casuístiques que es poden assimilar sense cap mena de problema a les casuístiques que ens podem trobar en l’àmbit de salut mental. Per una banda, tenim les malalties greus, com podria ser el càncer o qualsevol malaltia autoimmune, crònica o degenerativa. Aquestes malalties, afortunadament, no són gaire freqüents, però requereixen una intervenció mèdica, complexa i especialitzada. Per una altra banda, tenim malalties no tan complicades, però que es poden arribar a complicar molt, com podria ser una diabetis. Aquesta mena de malalties t’afecten en el dia a dia, però sota uns paràmetres, i amb una mica de sort es poden portar bé i controlades. També tenim malalties traumàtiques que ens podem condicionar molt el dia a dia, però que tal com venen se’n van amb més o menys danys. Aquí podríem parlar d’un accident d’esquí, una cama trencada o una apendicitis. Finalment, tenim els constipats, petites alteracions de la salut que no tenen major complicació, en principi.
Cada petit problema que tenim ens treu una mica de salut mental
Doncs amb la salut mental ens passa el mateix. Podem patir una esquizofrènia o una demència, una depressió molt persistent, un dol per una mort d’una persona estimada o una mica d’angoixa puntual per algun tema del dia a dia i, si em permeteu l’analogia, els constipats mentals, com passa amb els constipats vírics, sembla que no són res, però es poden arribar a complicar molt. Sovint tenim temes per atendre, temes menors, petits problemes que ens preocupen i que ens fan perdre la son. El dia a dia és complicat i quan no són els nens, és la feina o és la tornada de vacances i tots els diners que hem gastat de la qual no ens aconseguim recuperar econòmicament.
Cada petit problema ens treu una mica de salut mental i amb cada problema se’ns va complicant el constipat mental que tenim. Que si ens volen apujar el lloguer, que si tot està molt car, que si no ens apugen el sou i que si ara els nens han de marxar a estudiar a fora. Cada dia tenim mil problemes per gestionar i cada problema té un efecte acumulatiu que menystenim. Un constipat mal curat pot acabar en una pulmonia, de la mateixa manera que l’estrès continuat pot acabar en un trastorn major.
No t’acostumis a patir, pren les decisions que hagis de prendre i començar a prendre vitamina C i a vigilar amb els canvis de temperatura emocional.