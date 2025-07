Un dia de platja

Publicat per Tomàs Navarro Creat: Actualitzat:

Acabo d’arribar de València. Hi he anat un parell o tres de cops, però només coneixia l’itinerari de l’estació a l’auditori on anava a fer la xerrada. Ara ha estat una mica diferent, ja que hi he estat tres dies i he tingut totes les tardes lliures, així que m’he dedicat a fer voltes per València amb la bicicleta plegable.