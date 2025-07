Del problema a l'oportunitat

Publicat per Tomàs Navarro Creat: Actualitzat:

La vida són canvis, alguns els tries i altres et cauen del cel, de vegades com una benedicció i de vegades com una maledicció; però el cert és que, vulguis o no, el primer pas per poder fer alguna cosa amb el canvi i les seves conseqüències és acceptar que tot ha canviat.

Canvi a canvi, triat o imposat, fortuït o guanyat a pols, la nostra vida va prenent forma. Cada canvi suposa abandonar un camí i començar a caminar per un altre. Amb cada canvi es tanquen unes portes i se n’obren d’altres. Sovint pensem que el canvi és el pitjor que ens podria passar, però sovint, també, el temps ens demostra que també és el millor que ens podria haver passat.

Podem veure el canvi com un problema i ho entenc perfectament ja que, d’entrada, ens canvia tots els plans, ens altera l’statu quo i ens altera el nostre dia a dia. Però no passa res. Acceptem que ens ha canviat la vida ja que com abans ho fem abans podrem transformar aquest canvi en una oportunitat.

De fet estem preparats per canviar de plans, per adaptar-nos a noves situacions i per definir nous objectius i prioritats. Que t’hagi deixat la parella no té per què ser un canvi a pitjor, que hagis perdut la feina no té per què ser un canvi a pitjor i fins i tot que hagis perdut la salut tampoc ha de ser un canvi horrible.

No vull dir que prefereixi perdre la salut, però sovint, aquesta malaltia et permet fer un canvi de xip, d’estil de vida, de patró d’alimentació o de la manera de relacionar-te amb la feina que t’acaba afavorint de manera global molt positivament.

Que et deixi una parella que fa temps que no t’estima ni et respecta és una gran oportunitat. Mereixes ser feliç i segurament ja fa temps que no feies més aguantar i resignar-te. Doncs mira, ara ja pots reconstruir la vida, una nova vida, una vida més bonica i plena.

Que t’acomiadin és una mala jugada però potser feia anys que només esperaves la jubilació i que fins i tot t’agafaven els mil mals cada diumenge a la tarda. Potser és un bon moment per formar-te, per aprendre, per reconduir la teva carrera o per plantejar-te fer allò que sempre has volgut fer.

Que et diagnostiquin una malaltia crònica és una molt mala noticia, però potser feia temps que no paraves prou atenció als senyals del teu cos. Potser no feies prou esport, no menjaves prou bé o abusaves de l’alcohol o el tabac. Amb aquest diagnòstic tens l’oportunitat d’aturar-te i d’imprimir un nou gir a la teva vida, tenint més cura de tu mateix, parant més atenció al teu cos i als teus hàbits.

En la darrera setmana he tingut inputs de pèrdues de parella, de feina i de salut i en tots els casos poden transformar aquest canvi en una oportunitat. De fet a tots els casos els vaig explicar diferents casos reals en què aquest canvi no triat i teòricament a pitjor va acabar sent un canvi a molt millor a la seva vida. Si et ressonen aquestes paraules, si estàs en alguna d’aquestes situacions, fes que el pitjor que t’ha pogut passar es converteixi en el millor que t’hagués pogut passar, com diu una molt estimada amiga meva.