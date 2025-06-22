DMG
Els suggeriments
AQUESTA TEMPORADA aniré compartint l’aplicació pràctica d’algunes teories psicològiques tant clàssiques com contemporànies. Avui reflexionarem sobre la importància dels suggeriments.
M’encanten els suggeriments. A veure, que quedi clar que un suggeriment no implica que l’hagis d’adoptar, però sí que és cert que suggeriment a suggeriment podem evolucionar, aprendre, créixer i millorar.
Per mi, cada suggeriment, sens dubte, és un acte d’amor. Cada suggeriment, cada consell, t’està dient que aquesta persona s’ha pres la molèstia d’analitzar, elaborar un pensament i compartir-lo amb tu. Per tant, aquesta persona t’ha dedicat temps i atenció i, el que és més important, li importes. Jo, personalment, mai, absolutament mai, dono un suggeriment a una persona que no m’importa.
Gràcies als suggeriments podem ampliar la nostra perspectiva i caure en coses en què no havíem caigut abans. És més, un suggeriment et pot oferir una nova manera de veure una situació.
Una persona amb un pensament rígid no acceptarà mai un suggeriment i per això mateix m’encanta que em facin suggeriments, ja que així exercito el meu pensament i la meva flexibilitat i agilitat mental.
Cada suggeriment és un disparador a l’acció, un impuls que activa una transformació, un enriquiment.
Suggeriment a suggeriment ens unim les persones, bé les rígides no, aquestes es distancien, així que tampoc no està tan malament, cada suggeriment ens permet identificar les persones obertes de ment. Les persones que accepten els suggeriments són reflexives i analítiques, segures de si mateixes i no tenen por de qüestionar-se algunes de les seves creences. O potser no és així com creixem? El qüestionament ens permet rebutjar velles rutines o creences i guanyar-ne de noves.
Insisteixo, no has d’estar necessàriament d’acord o aplicar aquest suggeriment, però suggeriment a suggeriment pots analitzar i reflexionar sobre les teves eleccions o valors.
Cada suggeriment és com una abraçada que em fa sentir acompanyat i amb cura.
I és que, com no sentiràs que tenen cura de tu si un sol suggeriment pot desbloquejar un nou camí que abans ni tan sols havies previst o fins i tot havies desestimat com a impossible.
M’encanten els suggeriments i no puc acabar aquest article sense suggerir-vos que estigueu receptius, que qüestioneu la vida i que no deixeu res per a demà. Us suggereixo que gaudiu cada dia, ja que un dia, sense avisar, arriba una malaltia que ho canviarà tot. Us suggereixo que estimeu molt, que compartiu els vostres suggeriments i que us atreviu a fer aquest pas, a parlar amb aquesta persona, a plantejar-vos aquest projecte o a cometre aquella petita bogeria.
Feu suggeriments, accepteu suggeriments i pel camí aneu creixent qüestionant-vos el que doneu per assentat, adoptant altres punts de vista, creixent i madurant. Tingueu una ment oberta i el món es tornarà més amable, amb més possibilitats, més ric i expansiu.