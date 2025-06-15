DMG
Gestió d’un acomiadament
AQUESTA TEMPORADA aniré compartint l’aplicació pràctica d’algunes teories psicològiques tant clàssiques com contemporànies. Avui reflexionarem sobre la importància que té gestionar bé un acomiadament.
M’ha trucat una persona que conec per dir-me que l’han acomiadat. És un bon professional. D’aquells que viuen el que fan i que aporten molt valor. Podríem dir que és d’aquella mena de professionals que es deixen l’ànima allà on treballen. Tota una pèrdua per a l’empresa. Implicat, responsable, treballador, amb molt coneixement del que fa i que gaudeix de la feina.
M’ha sabut molt greu, però crec que en uns mesos estarà content. És talent sènior que es diu ara, i ja li he dit que he vist molt talent sènior acomiadat per gestors que no aixequen el cap de l’ordinador que han estat recontractats pel doble del que cobraven, i això sense comptar la indemnització que s’han endut.
Vaja, una gestió impressionant. Exemplar. Si us plau, noteu el to sarcàstic del comentari. De fet, no és res que no hagi vist altres vegades a causa de la meva faceta de consultor. Gent que se sobrevalora prenent decisions que impacten negativament en altres persones i que acostumen a estar equivocades o són desencertades.
Sovint ens oblidem que els negocis es mantenen pels clients, no pels gestors, i que quan el client no està content deixa de consumir el teu producte. És així de senzill. Però tornem a centrar-nos en el que és realment important.
Benvolgut lector, si mai t’acomiaden has de saber que sovint no hi tens res a veure. A veure, de vegades, sí. Si et rasques la panxa a dues mans i t’han acomiadat no et queda cap més remei que buscar una altra feina i revisar algunes de les teves expectatives vitals.
Però també és possible que t’acomiadin simplement per incompetència de l’acomiadador. Sí, s’ha equivocat i prou. També et poden acomiadar per motius econòmics, per motius simbòlics i així donar una lliçó a la resta de treballadors, perquè ets molest o per motius personals d’algú que té més influència en els caps que tu. Et poden acomiadar per enveja, perquè li caus malament a algú o per fer un favor a alguna persona. Tant s’hi val.
Sigui com sigui el cas, no vinculis aquest acomiadament amb la teva autoestima. Mala sort. En algun moment t’havia de tocar que et trobessis amb algun gestor incompetent o massa espavilat.
Ara comença una nova etapa. Potser és un bon moment per fer allò que sempre havies volgut fer. No tinguis pressa per tenir una feina nova, tens un raconet, no triïs qualsevol cosa pensant que ja canviaràs.
Busca sense acotar el cap. Tens molt més valor del que creus. De fet, ets capaç de convertir el pitjor que t’ha passat en el millor. Un acomiadament és un canvi no triat i d’evolució incerta, depèn del que facis podrà anar millor o pitjor.
Actualitza la teva formació, defineix els teus objectius, planteja’t un canvi de paradigma, analitza si vols emprendre i mira cap al futur amb el cap ben alt. Encara més tal com està el mercat de treball a Andorra.