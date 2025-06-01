DMG
Voluntaris
AQUESTA TEMPORADA aniré compartint l’aplicació pràctica de teories psicològiques tant clàssiques com contemporànies. Avui reflexionarem sobre els avantatges dels quals han gaudit els voluntaris dels JPEE.
Quina setmana més bonica, esportiva i moguda que hem tingut a Andorra. M’ha encantat veure el país ple d’esportistes i voluntaris amunt i avall. De fet, la meva filla ha fet de voluntària i m’ha encantat que decidís col·laborar en els Jocs dels Petits Estats d’Europa.
La vida no hauria de ser només una alternança entre ser productiu guanyant diners i descansar de ser tan productiu. Sí, la vida és molt més que treballar i descansar, i la ciència ens diu que la gent que té millor salut mental és aquella que surt del seu ecosistema egocèntric i dedica part del temps a ajudar altres persones. De fet, m’ha encantat veure tants joves i no tan joves disposant el seu temps i coneixements al servei de l’organització.
Fer de voluntari té molts avantatges. Per començar, el fet de sentir-se útil és molt reforçador i suposa un parèntesi estimulant o distractor del dia a dia. A més a més, quan veus l’impacte positiu que tenen les teves accions millora la teva autoestima i la percepció de valor personal.
Com he anunciat abans, el fet de traslladar el focus del jo vers els altres millora la hipervigilància pròpia de malalties com la depressió o l’angoixa.
En l’àmbit social, crea sentiment de pertinença i et permet connectar amb altres persones, i això també genera benestar i seguretat. A més a més, el fet de connectar amb persones de diferents àmbits socials i culturals, així com amb esportistes d’altres països, et permet enriquir el repertori de recursos i amplia el teu bagatge cultural i social.
I ja que parlem de relació amb altres persones, he de dir que quan fas de voluntari estàs potenciant la connexió social i creant noves amistats.
Un se sent bé quan sap que està ajudant i aquest sentiment de comunitat reporta molt benestar i una autoimatge positiva. Però és que anant més llum, en sortir de la teva zona de confort t’exposes a noves realitats i formes de viure i, sense adonar-te’n, es dona un creixement en l’àmbit personal i psicològic que té efectes molt positius.
M’ha encantat veure joves fent de voluntaris, coneixent gent d’altres països i gaudint de l’experiència. Són joves implicats, curiosos, receptius i oberts, i m’encanta comprovar que n’hi ha que són així. Però també he gaudit molt veient no tan joves fent de voluntaris, joves d’esperit que dinamitzen el seu cos i ment, i que gaudeixen d’aquesta oportunitat única que l’esport ens ofereix.
Per molts anys més de Jocs dels Petits Estats d’Europa, per molts anys més de Jocs Olímpics i per molts anys més d’actes que requereixin voluntaris i ens portin gent d’altres països a casa.
I per a tu, estimat lector, benvolguda lectora, tinc un missatge... Si vols seguir sent jove d’esperit i tenir un cervell sa i actiu, planteja’t fer voluntariat.
Si vols tenir una bona salut mental, posa el teu talent, a estones, al servei de persones que el necessiten.