Castigats
Aquesta temporada aniré compartint l’aplicació pràctica d’algunes teories psicològiques tant clàssiques com contemporànies. Avui reflexionarem sobre els efectes que té treballar bé.
M’encanta ajudar a fer que les persones puguin gaudir de la seva feina i ja fa molts anys que rondo per empreses fent de consultor, prou anys per saber que, tristament, la persona que més treballa és castigada amb més feina.
Si vols que es faci una cosa dona-la a una persona enfeinada i responsable, afirma la famosa dita, i és veritat. Al final volem que la feina surti i la donem a la persona implicada, responsable i treballadora.
Qui té menys feina té una mica de barra i viu molt més tranquil veient passar les hores
Però l’altra cara de la moneda és que la persona que no s’implica, que té una mica de barra i que va a la feina a perdre el temps, és recompensada donant-li menys feina. És més, si a més a més és conflictiva, fa un drama de qualsevol cosa o amenaça d’anar al sindicat, al comitè d’empresa o a la premsa, encara la beneficiem més.
Qui té barra tria abans les vacances, té menys feina i viu molt més tranquil veient passar les hores a la feina, no fos cas que ens muntés un escàndol.
I sense ser conscients d’aquest favoritisme i d’aquesta manera de castigar, a poc a poc el talent va marxant, els que tenen més cara que esquena es van quedant i estem animant la gent que treballa que es passin al costat fosc per deixar de sentir-se idiota.
A poc a poc perpetuem ecosistemes tòxics a la feina que acaben perjudicant el clima, el rendiment i els resultats.
Calen líders responsables i ben formats, que tinguin clar que gran part de la seva feina consisteix a gestionar les relacions entre persones, a promoure el benestar de l’equip i a no permetre aquest tipus d’actituds tòxiques i abusives.
Afortunadament, el líder no neix, es fa, o com a mínim té potencial de desenvolupament. Si bé és cert que hi ha persones que no han nascut per ser líders, la major part de persones poden desenvolupar les habilitats necessàries per poder ser un líder responsable, efectiu i humà.
El bon líder és capaç d’enfocar-se a resultats i a les persones, ja que sap que les persones són les encarregades d’aconseguir aquests resultats. El bon líder sap que les persones del seu equip fan coses i aporten, però també és ben conscient que les persones amb les quals treballa pensen i senten, i que no es pot ignorar tot el que poden aportar i sentir en el dia a dia.
Una persona que no està implicada o que està massa pendent de protegir-se dels seus companys amb perfils tòxics o abusius no pot concentrar-se adequadament a la feina i no pot aportar tot el que podria ni gaudir del seu dia a dia.
En definitiva, els perfils abusius es comporten així perquè saben que no els passa res. Potser ha arribat el moment que potenciem els perfils que aporten i que apartem els perfils que resten.
No és una proposta radical, és una proposta justa i, si parlem en termes que tot empresari coneix, rendible.