Saber el que es vol
AQUESTA TEMPORADA aniré compartint l’aplicació pràctica d’algunes teories psicològiques tant clàssiques com contemporànies. Avui reflexionarem sobre la importància de saber què es vol.
Ja fa trenta anys que faig de psicòleg, consultor i formador a empreses, i tinc una cosa clara: és molt important saber què es vol. Quan un no sap què vol tot li sembla malament. Tant a l’empresa com a la vida.
Alguna vegada has vagat de botiga en botiga buscant alguna cosa diferent? Segurament no has trobat res per molt que has buscat. Possiblement, uns dies després, has anat a la mateixa botiga, sense buscar res en específic, només a resguardar-te d’una tarda de pluja, per exemple, i has trobat diverses peces de roba que t’han encantat. T’ha passat mai? Com és que tan aviat no trobes res com trobes coses que t’encaixen.
Doncs depèn de la teva actitud. Hi ha vegades que no estem receptius i tot ens sembla malament i altres vegades, allò que vàrem rebutjar ens sembla meravellós. Com és la vida, oi? Però, per què t’explico això? Doncs perquè sovint extraiem conclusions equivocades que poden condicionar la nostra carrera professional, la nostra vida afectiva o la nostra autoestima.
Que et rebutgi una empresa o que hagi anat malament un projecte no vol dir que ho hagis fet malament, simplement no ets el seu estil o simplement no saben què volen. Que et rebutgi una possible parella no vol dir que no tinguis valor, potser no ets el seu tipus o, encara més, ets el que no sap que està cercant.
Si busquem una analogia amb el tema dels vehicles potser ho veurem més clar. Qualsevol marca alemanya d’alta gamma és bona i de qualitat. Si comparem un Mercedes amb un BMW, sense ànim de fer promoció de cap de les marques, podríem pensar que són iguals i que si fa o no fa són bons i tothom els voldria. Ara bé, és difícil que un usuari de BMW gaudeixi amb un Mercedes o a la inversa. Un és més esportiu, l’altre més clàssic, així que depenent de com siguis rebutjaràs un o l’altre i no és que cap dels dos sigui dolent, simplement no t’encaixa amb el que estàs buscant.
És molt important desvincular l’autoestima de les valoracions externes. Sovint acabem pensant que no tenim valor perquè ens han rebutjat, perquè no ens han valorat o perquè no ens sentim estimats.
Fins i tot ens pot passar amb els pares. He atès moltes persones rebutjades pels seus pares perquè no han anat amb la parella que ells volien, no han estudiat el que ells volien, no s’han encarregat del negoci familiar o han deixat de competir en aquell esport que els pares valoren tant, però que no li agrada tant al fill o filla.
Però aquest rebuig no vol dir que no siguis una persona absolutament extraordinària, així que si vols un consell, que algú et rebutgi o que alguna feina o projecte no vagi bé no implica que no tinguis valor o no ho facis bé.
De vegades el teu cap no sap què vol, però tot li sembla malament, de vegades simplement estàs davant d’algú més de BMW que de Mercedes i de vegades simplement no és el teu moment.
Ets molt més que els teus èxits o rebuigs professionals i personals. Confia en el teu valor intrínsec i desvincula l’acceptació de la teva autoestima.